Polizei erwischt betrunkenen Fahrer in Sachsenburg

Der 25-Jährige muss seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei hat am späten Mittwochabend eine Alkoholfahrt im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg beendet. Wie im Polizeibericht am Donnerstag mitgeteilt wird, hatten Beamte gegen 22.25 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Mittweidaer Straße in Sachsenburg einen Pkw VW angehalten. Dabei wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem...