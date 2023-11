Prozess gegen Musiker Ofarim: Was ein Professor aus Mittweida zum Davidstern zu sagen hat

Mit Spannung wird am Mittwoch der Auftritt von Digital-Forensiker Dirk Labudde am Landgericht Leipzig erwartet. Er hat Aufnahmen von Überwachungskameras untersucht, die Aufschluss darüber geben sollen, was an den Schilderungen eines vermeintlich antisemitischen Vorfalls in Leipzig dran ist.

Leipzig/Mittweida. Im Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim am Landgericht Leipzig wird am Mittwoch mit dem Auftritt des Digital-Forensikers Dirk Labudde gerechnet. Der Professor an der Hochschule Mittweida ist zum Verfahren als Sachverständiger bestellt. Sein Gutachten bezieht sich auf Aufnahmen der Hotelkameras aus der Lobby eines Leipziger Hotels, in dem Ofarim nach eigener Darstellung antisemitisch beleidigt worden sein soll. Ein Ton wurde dabei nicht aufgezeichnet. Aber die Aufnahmen könnten darüber Aufschluss geben, ob der Sänger und Musiker im Oktober 2021 beim Betreten des Hotels seine silberne Kette mit Davidstern sichtbar getragen hat.

Zu Beginn der Verhandlung am Mittwochfrüh werden die Videoaufnahmen der Hotel-Kameras im Gerichtssaal 115 auf einer Leinwand vorgeführt. Sie zeigen den Musiker beim Betreten der Hotellobby und in er Warteschlange an der Rezeption sowie vor dem Hoteleingang.

Der Davidstern als Religionssymbol soll Anlass der Auseinandersetzung mit einem Hotelmanager gewesen sein, der Ofarim aufgefordert haben soll, den Davidstern einzupacken, bevor er im Hotel einchecken könne. So zumindest hatte es der Musiker im Oktober 2021 in einem Instagram-Video behauptet. Danach ermittelte die Staatsanwaltschaft zunächst gegen den Hotelmitarbeiter, stellte die Untersuchungen aber später ein. Ofarim muss sich seit dem 7. November wegen mutmaßlicher Verleumdung, falscher Verdächtigung sowie Betrugs verantworten.

Der Hotelmanager, der den Musiker diskriminiert haben soll, tritt im Prozess als Zeuge und Nebenkläger auf. Vor Gericht sagte er, dass er mit dem Musiker zwar eine Auseinandersetzung hatte, ihn aber nicht beleidigt habe. (jl)