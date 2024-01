Radler und Fußgängerin in Waldheim zusammengestoßen - schwer verletzt

Bei dem 44-jährigen Fahrradfahrer war Alkohol im Spiel.

Schwere Verletzungen erlitten haben bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Januar, in Waldheim ein 44-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau, so die Polizei. Der Unfall geschah gegen 22.10 Uhr. Der 44-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs. Er rollte auf der Einbahnstraße in Richtung Mittweidaer Straße....