Rauchschwaden über Hainichen: Anwohner helfen der Feuerwehr

Am Samstagnachmittag zogen Rauchschwaden über Hainichen. Aus Richtung Innenstadt sah es aus wie ein Feuer beim Autozulieferer ISH. Gebrannt hatte es gegen 16.10 Uhr jedoch ganz in der Nähe – und zwar in der Gartenstadt. Dort war eine Hecke an der Gabelsberger Straße, Nähe Goethestraße, in Brand geraten. Anwohner alarmierten die Feuerwehr...