Rentner aus Frankenberg wird vermisst

Der Mann fuhr mit seinem roten Camper los und kehrte bislang nicht zurück.

Frankenberg. Die Polizei sucht seit Samstag nach einem vermissten Mann aus Frankenberg. Angehörige hatten den 76-jährigen Peter L. am Samstagmittag als vermisst gemeldet, da seit mehreren Tagen kein Kontakt mehr zu ihm bestand, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.

Letztmalig wurde der Mann am 10. Juni in der Humboldtstraße gesehen, wo er wohnt. An diesem Tag fuhr er mit seinem roten Renault Trafic, der zum Camper umgebaut ist, mit unbekanntem Ziel los. Das Fahrzeug mit Solaranlage auf dem Dach hat das Kennzeichen FG-CS 23.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Peter L. in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Behandlung benötigt. Der Frankenberger ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat kurze, graue Haare. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727-9800 entgegen. (fmu)