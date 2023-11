Rossau hat einen neuen Revierförster

Auf Eric Melde warten anspruchsvolle Aufgaben in den Wäldern des 1650 Hektar großen Revieres

Rossau.

Eric Melde ist der neue Revierförster in Rossau. Der Forstinspektor trat am 1. November seinen Dienst im Forstbezirk Chemnitz an. In Riechberg, einem Ortsteil von Hainichen, aufgewachsen, absolvierte Eric Melde von 2013 bis 2016 im Forstbezirk Chemnitz die Lehre zum Forstwirt. Nach anschließendem Fachabitur, Studium der Forstwirtschaft an der Fachhochschule Erfurt und Laufbahnausbildung beim Sachsenforst erhielt er in einem Auswahlverfahren den Zuschlag für das vakante Revier in Rossau. Auf Melde warten große Herausforderungen, weil die Wälder des 1650 Hektar großen Revieres in den vergangenen Jahren durch Stürme und Borkenkäfer stark geschädigt wurden. Viele Teile mussten neu aufgeforstet werden. (fp)