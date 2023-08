Sächsisches Landeserntedankfest: Mittweida wird zum Gastgeber für das zweitgrößte Volksfest im Freistaat

Das zweitgrößte Volksfest im Freistaat gastiert 2024 in Mittelsachsen: Mittweida wird im kommenden Jahr das Sächsische Erntedankfest ausrichten. Das gab Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) am Mittwochmorgen in der Stadt bekannt.

Mittweida wird 2024 das Sächsische Landeserntedankfest ausrichten. Das kündigte Staatsminister Thomas Schmidt am Mittwochmorgen an. Die Hochschulstadt folgt dann Frohburg, wo das Fest mit durchschnittlich 50.000 Besuchern im September stattfindet.

Rückblick auf den September 2009: Die Fahrgeschäfte wurden im Stadion am Schwanenteich nach dem Tag der Sachsen abgebaut, den in Mittweida Regen und Schlamm prägten. Bild: Falk Bernhardt/Archiv

Innovationen für den ländlichen Raum sollen gezeigt werden

An Altmittweida sehe man jedoch das Potenzial, dass die Landwirtschaft in der Region habe, sagte OB Schreiber auf Nachfrage, und versprach, dass diejenigen, die in Altmittweida das Fest getragen haben, angesprochen und einbezogen werden sollen.

„Wir haben als Hochschulstadt viele, viele Synergien mit der Landwirtschaft“, betonte er aber auch eigene Stärken. Innovationen etwa, die zum Landeserntedankfest gezeigt werden könnten. Zudem sei Mittweida als Mittelzentrum Einzugsgebiet für das Umland, auch die Agrarbetriebe.

Er hoffe, dass das Fest vom 27. bis 29. September 2024 nicht nur ein Höhepunkt für die Bevölkerung werde, „wenn das Wetter denn so schön sein sollte wie am letzten Wochenende bei unserem Altstadtfest“. Er spielte damit auch auf den Tag der Sachsen 2009 an. Er hoffe, dass auch landwirtschaftliche Betriebe im Umkreis „Früchte“ von der Produktschau tragen könnten. „Vielleicht auch mit dem Fingerzeig, dass es produzierende Unternehmen nicht nur in der Metall- oder Holzindustrie gibt“, sagte er.