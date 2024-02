Sattelzug rammt Kleintransporter: 11.000 Euro Schaden bei Unfall in Leisnig

Hoher Schaden ist bei einem Unfall in Leisnig entstanden. Verletzt wurde niemand.

Leisnig.

Beträchtlicher Schaden ist bei einem Unfall am frühen Mittwochnachmittag in der Nähe von Leisnig entstanden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren gegen 13.50 Uhr der 24-jährige Fahrer eines Sattelzuges DAF und der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters auf der Colditzer Straße (Staatsstraße 44) aus Richtung Brösen in Richtung Leisnig unterwegs. Als der Sattelzugfahrer die Zufahrt zu einem Grundstück verpasste, fuhr er ein Stück rückwärts. Dabei prallte der Sattelzug gegen den zwischenzeitlich hinter sich haltenden Kleintransporter. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro, teilte die Polizei weiter mit. Verletzt wurde niemand. (bp)