Schlange stehen in Mittweida für das erste Eis des Jahres

Bei Temperaturen um 15 Grad haben die Mittelsachsen den Sonntag genossen. In Mittweida hatte schon das Eiscafé auf dem Markt geöffnet.

Die Wartezeit haben Sandra, Jörg und ihre Tochter Liv gerne in Kauf genommen: Die Familie aus Erlau reihte sich am Sonntagnachmittag in die Schlange ein, die sich am Eiscafé Venezia am Markt im Mittweida gebildet hatte. Auch gegen 17 Uhr standen die Leute dort noch an, um sich das erste Eis des Jahres zu gönnen. Zeitweise reichte die Schlange...