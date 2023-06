Schüler in Mittweida probieren aus, wie es sich mit einem Handicap lebt

Mittweida.

Herausforderungen, die Menschen mit Beeinträchtigungen täglich meistern müssen, haben sich Schüler der 8. Klassen der Fichte-Oberschule Mittweida und vom Städtischen Gymnasium Mittweida beim Aktionstag „Gemeinsames Leben in Mittelsachsen“ gestellt. So konnten die Schüler probieren, wie schwer es ist, mit einem Rollstuhl einen Parcours zu meistern oder mit dem Rollstuhl in einen Bus zu gelangen. Im Zielwerfen, versehen mit einer Simulationsbrille, konnten sich die Jugendlichen bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe versuchen. Auch das Thema Sucht wurde zum Beispiel mit einem „Rauschbrillen-Parcours“ aufgegriffen. Mögliche Folgen von Alkoholt oder Drogen wurden mit einem nachgestellten Verkehrsunfall gezeigt. (hö)