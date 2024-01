Schüsse aus der Softair-Waffe auf die Ex-Freundin: Warum ein 21-Jähriger aus Mittelsachsen nur verwarnt wird

Ein junger Mann hat im Mai 2021 auf dem Bolzplatz in Frankenberg auf ein Mädchen geschossen und es verletzt. Die Vorgeschichte des Mannes und sein aktuelles Engagement hatten Einfluss auf das Urteil.

Diesen Tag im Mai 2021 auf dem Bolzplatz in Frankenberg an der Schlachthofstraße vergisst wohl keiner der Beteiligten so schnell. Zwei junge Männer aus Mittelsachsen in Uniform und mit Waffen kommen zu dem beliebten Jugendtreff mit den Skaterrampen. Ein damals 19-Jähriger schießt aus wenigen Metern Entfernung auf ein junges Mädchen, das er...