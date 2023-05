Schwere Brandstiftung in Döbeln: 26 Personen aus Wohnblock gerettet

Bei einem Feuer in Döbeln am Donnerstagabend mussten nach Angaben der Polizei 26 Personen in Sicherheit gebracht werden. Der Brand war gegen 19 Uhr im Keller eines Wohnblock an der Straße der Jugend ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und löschte das Feuer. "15 Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht", erklärte Marcus...