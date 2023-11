Schwere Zeiten für Geflügelzüchter: Wo kräht noch der Hahn?

Am Wochenende ist Rassegeflügel in Langenstriegis zu sehen, eine Woche später dann in Böhrigen. In Hainichen steht hingegen eine Traditionsschau vor dem Aus.

