Seniorin beim Einkaufen in Hartha bestohlen

Mit der Geldbörse verschwanden auch Ausweise, Bargeld und eine Geldkarte.

Eine Seniorin ist am Donnerstag beim Einkaufen in Hartha bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat 14.10 Uhr in einem Discounter an der Dresdner Straße. Unbekannte entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche der Frau. Diese bemerkte das erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Mit der Geldbörse verschwanden...