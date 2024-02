Sie wollen in den OP und in die Pflege: Krankenhaus Mittweida öffnet Türen für junge Leute

Die Ausbildung am Klinikum stand am Samstag im Fokus. Doch wer Interesse an einem Beruf im medizinischen Bereich hat, kann sich das ganze Jahr über melden.

Dieser Tag hat sich an die nächste Generation medizinischen Personals gerichtet und trug deshalb den Titel „Next Generation Day". Am Samstag konnte das Klinikum Mittweida Dutzende junge Leute begrüßen, die sich für eine Ausbildung bei der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) interessieren. Wer Interesse hat, die angebotenen...