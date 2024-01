Sohn von Manfred Krug liest in Mittweida aus den Tagebüchern seines Vaters

Daniel Krug macht auf seiner „musikalischen Lesereise“ auch einen Stopp in Mittweida. In der Torfgrube 4 wird er anhand von Tagebuch-Passagen und Liedern an seinen Vater Manfred Krug erinnern.

