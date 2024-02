Spannender Umbau in Frankenberg: Netzbetreiber investiert 3,5 Millionen Euro

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom erneuert das Umspannwerk Frankenberg. Bei laufendem Betrieb fließen bis 2025 insgesamt 3,5 Millionen Euro in den Standort. Auch vierbeinige Mäuse spielen eine Rolle.

Hand aufs Herz: Wissen Sie, was im Umspannwerk an der Jochen-Köhler-Straße genau passiert? „Wir wandeln hier die Hochspannung aus der ankommenden 10kV-Leitung in 20 kV-Mittelspannung um, die dann von hier aus unterirdisch in das Stadtgebiet verteilt wird“, erklärt Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei Mitnetz. Aus den...