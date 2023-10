Stau auf der A 4 bei Frankenberg: Das war am Samstag der Grund

Auf der Autobahn zwischen Chemnitz und Hainichen dauerte es am Samstag bis zu eine Stunde länger. Ein Lkw war bei Frankenberg in die Leitplanke gekracht.

Noch in den Mittagsstunden meldete der Verkehrsfunk am Samstag, dass es auf der A4 zwischen Chemnitz-Ost und Hainichen bis zu einer Stunde länger dauert. Was war passiert? Am Morgen war ein Sattelzug MAN gegen 6.13 Uhr auf der Autobahn bei Frankenberg in Richtung Dresden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf mehreren Metern mit der...