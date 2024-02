Staubsaugerautomaten in Frankenberg und Flöha aufgebrochen

Der Schaden an den Geräten ist deutlich größer als der Wert des gestohlenen Geldes.

Automaten für Staubsauger an zwei Tankstellen wurden in der Nacht zum Dienstag, 27. Februar, in Frankenberg und Flöha aufgebrochen, so die Polizei. Die Täter gingen zwischen dem Montag gegen 14.30 Uhr und Dienstag, etwa 9 Uhr, ans Werk. An einer Tankstelle an der Altenhainer Straße in Frankenberg hatten sie zwei Automaten aufgebrochen. Sie...