Straßenbau: Rossau will Neuverschuldung von 700.000 Euro einplanen

Die Gemeinde Rossau hat den Haushalt für 2024 erstellt und darin mehrere Großprojekte untergebracht. Der Gemeinderat soll den Etat nun beschließen.

Die Gemeinde Rossau will in diesem Jahr kräftig investieren, vor allem in den Straßenbau. Die wichtigsten Projekte sind nach Angaben der Kämmerei der Bau eines Gehweges an der Straße zum Zschopautal in Schönborn-Dreiwerden, das Erneuern einer Brücke an der Straße Am Rubinberg in Greifendorf und der Ausbau eines Teilstücks der Hauptstraße...