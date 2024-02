Streik bei Regiobus: In Mittelsachsen dreht sich am Freitag kein Rad

Die Gewerkschaft Verdi hat jetzt auch die Beschäftigten des mittelsächsischen Verkehrsbetriebs zum ganztägigen Warnstreik am Freitag aufgerufen. Ein Umstieg auf die Bahn wäre möglich. Aber wie Kinder zur Schule kommen sollen, ist fraglich.

Am Freitag müssen sich nun auch alle Mittelsachsen, die auf den Bus angewiesen sind, um Alternativen kümmern. Denn die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch auch die Beschäftigten der Regiobus Mittelsachsen GmbH dazu aufgerufen, sich am ganztätigen Warnstreik am Freitag zu beteiligen. Betroffen sind auch Transportunternehmen in...