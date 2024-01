Teurer Schaden in Mittweida: Unbekannte fluten die neue Stadtbibliothek

Ein Schaden von bis zu 3000 Euro in der Mittweidaer Stadtbibliothek: Unbekannte ließen Wasser auslaufen und beschädigen den Fußboden. Ganz unbeobachtet waren sie dabei aber vermutlich nicht.

Ein teurer Spaß: Nur ein paar Minuten genügten, um am Donnerstag in der Mittweidaer Stadtbibliothek erheblichen Schaden anzurichten. Dort machten sich Unbekannte an einer Heizungsentlüftung zu schaffen: Knapp 200 Liter Wasser durchtränkten den Fußboden in der ersten Etage bis zu den Bücherregalen. Das Rauschen fiel gegen 12.15 Uhr einer der...