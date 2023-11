Tödlicher Radlerunfall bei Altmittweida: Ein Radweg existiert auf dem Papier

Nach dem Verkehrsunfall an der S 200 bei Altmittweida, bei dem ein Radfahrer getötet wurde, ist die Debatte um einen Radweg an der Trasse entbrannt. Dabei gibt es längst ein Konzept, welches die Gefahrenstelle entschärfen würde.

Den tragischen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 200 zwischen Altmittweida und Ottendorf, bei dem ein Radfahrer am Samstag tödlich verletzt worden ist, hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs in Sachsen (ADFC) zum Anlass für Forderungen genommen. Um die Unfallgefahr für Radfahrer an der viel befahrenen Trasse zu bannen, sei der Bau eines...