Tödlicher Unfall auf der S 200 wirft Fragen auf

Am Samstag ist ein Radfahrer auf der viel befahrenen Strecke zwischen Mittweida und Ottendorf von einem Auto erfasst worden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das ist in diesem Jahr schon der zweite Unfall mit Todesfolge.

Am Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall sind von dem tragischen Ereignis kaum noch Spuren am Ort des Geschehens zu finden. Nur rote Striche markieren die Stelle, an der das Auto am Samstag zum Stehen gekommen ist, nachdem es das Rennrad eines 33-Jährigen am Hinterrad erfasst hatte.