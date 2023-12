Transport aus Hainichen steckt an polnischer Grenze fest: Weihnachtsgeschenke und Notarztkoffer kommen nicht weiter

Am Montag ist ein Sattelschlepper in Hainichen in Richtung Ukraine gestartet, beladen mit medizinischem Gerät und Spielzeug. Die Grenze wird aber derzeit blockiert. Die Helfer sind machtlos.

Der Anruf kam nicht ganz überraschend, aber er hat Thomas Kretschmann und die ehrenamtlichen Helfer des Hainichener Vereins Communitas geschockt. „Unser Lkw mit dringend in der Ukraine benötigten humanitären Gütern wird von den polnischen Lkw vor der ukrainischen Grenze blockiert“, berichtet der 46-Jährige. „Wir versuchen nun, mit... Der Anruf kam nicht ganz überraschend, aber er hat Thomas Kretschmann und die ehrenamtlichen Helfer des Hainichener Vereins Communitas geschockt. „Unser Lkw mit dringend in der Ukraine benötigten humanitären Gütern wird von den polnischen Lkw vor der ukrainischen Grenze blockiert“, berichtet der 46-Jährige. „Wir versuchen nun, mit...