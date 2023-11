Tuchmacherhaus Hainichen: Die letzten Weber der Stadt gehen unter Tränen

Das markante Fachwerkhaus in Hainichen steht vor einer ungewissen Zukunft. Der dort ansässige Verein löst sich zum Jahresende auf. Damit endet nicht nur eine große Tradition, auch die Immobilie könnte bald zum Verkauf stehen.

Eine Kaffeetafel wie bei einer Trauerfeier: Im Vereinsraum im Tuchmacherhaus in Hainichen ist am Donnerstag die Auflösung des Fördervereins, der das Haus betreibt, zum Jahresende verkündet worden. Nicht nur die Vereinsvorsitzende Ina Fröhlich hatte Tränen in den Augen, den anderen verbliebenen Mitgliedern ging es nicht anders. Als Rolf...