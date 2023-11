Unbekannter stiehlt Spendenbox aus Geschäft in Frankenberg

Einen unbeobachteten Moment hat ein Dieb genutzt, um eine Spendenbox aus einem Geschäft in Frankenberg zu stehlen.

Aus einem Geschäft in der Rathausgasse in Frankenberg hat ein Unbekannter eine Spendenbox gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte der Mann am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in dem Geschäft Waren bestellt. Dabei nutzte er einen unbeobachteten Moment, nahm eine auf der Verkaufstheke aufgestellte Spendenbox an sich und verschwand mit dieser. Angaben zum Stehlschaden sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Der Unbekannte wurde als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Zudem hat er einen Dreitagebart und war mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer grauen Jeans und einer Jeansweste bekleidet, wurde weiter mitgeteilt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (fp)