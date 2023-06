Unfälle auf A 4 fordern die Feuerwehr Hainichen: Mit dieser Staufalle rechnen viele Autofahrer nicht

Dieses Bild entstand am 9. Juni bei einem Einsatz der Feuerwehr Hainichen auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Hainichen und Berbersdorf. Kommt es jetzt aber in der Baustelle zu schweren Unfällen, droht sogar eine Sperrung in beide Fahrtrichtungen. Foto: Sven Illgen/Feuerwehr