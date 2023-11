Unfall auf A 4 bei Hainichen: Mehrere Fahrer verletzt

Weil der Verkehr stockte, wechselte ein Autofahrer die Spur. Die Folge war ein Unfall mit mehreren Betroffenen.

Hainichen.

Beachtliche Folgen hat ein Ausweichmanöver auf der A 4 bei Hainichen gehabt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 12 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden. Ein 70-Jähriger fuhr in einem Skoda auf der linken Spur rund einen Kilometer vor dem Parkplatz Rossauer Wald. Der Verkehr stockte und mehrere Pkw bremsten stark. Der Skoda-Fahrer wechselte auf die mittlere Spur in den Sicherheitsabstand zwischen einem BMW und einem VW. Der VW-Fahrer (40) wechselte auf die rechte Spur. Der Fahrer eines Mercedes-Lkw konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den VW auf. Der wurde gegen den Skoda geschoben, der gegen den BMW (Fahrer: 42) stieß. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. (fmu)