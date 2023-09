Unfall auf der A 4 bei Lichtenau: Vier Menschen verletzt

Nachdem eine 26-Jährige an der Abfahrt Chemnitz-Ost die Fahrspur wechselte, stießen mehrere Fahrzeuge zusammen.

Vier Menschen haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. September, auf der Autobahn 4 bei Lichtenau Verletzungen erlitten, so die Polizei. Passiert ist der Unfall gegen 14 Uhr an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost. Dort fuhr eine 23-Jährige mit einem Peugeot in Richtung Chemnitz auf und wechselte noch im Bereich der Anschlussstelle in die...