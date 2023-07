Unfall auf der A4 bei Lichtenau: Drei Verletzte, fünf Autos kollidiert

Lichtenau.

Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Dienstag, 18. Juli, auf der Autobahn 4 bei Lichtenau verletzt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Unfall gegen 11.15 Uhr so ereignet: Kurz nach der Anschlussstelle Chemnitz-Ost bremste ein 84-Jähriger seinen Honda stark. Beim folgenden Lkw Mercedes sprach der Notfallbremsassistent an. Dann fuhr der folgende Sattelzug Volvo auf den Mercedes. Er streifte noch den VW eines 56-Jährigen. Der Sattelzug blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Nun kollidierte der Kia einer 74-Jährigen mit dem Sattelzug. Verletzt wurden die Kia-Fahrerin sowie ihre 75-jährige Beifahrerin schwer, der VW-Fahrer leicht. Der Schaden: etwa 100.000 Euro. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. (lk)