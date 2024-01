Unfall bei Mittweida: Fahrer kracht mit Auto in Bäume

Ein Mann ist am Samstag auf der S 200 bei Mittweida von der Straße abgekommen.

Ein Aufsehen erregender. Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Geringswalder Straße in Mittweida ereignet. Wie ein Polizeisprecher am Wochenende mitteilte, war ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto im Ortsteil Tanneberg auf der S 200 unterwegs, als gegen 16.45 Uhr sein Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Die...