Unfall in Mittweida: Auto kollidiert mit Pedelec

Mittweida.

In Mittweida ist am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr ein Auto mit einem Pedelec zusammengestoßen. Der 28-jährige Pkw-Fahrer wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er laut Polizeimeldung vom Dienstag offenbar die 58-jährige Radfahrerin, die den gemeinsamen Rad- beziehungsweise Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Feldstraße befuhr. Das Pedelec ist ein Rad, das nur dann mit Motorunterstützung fährt, wenn man in die Pedale tritt. Durch den Anstoß mit dem Ford stürzte die Radfahrerin und erlitt dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen, Pkw und Pedelec, entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1200 Euro.