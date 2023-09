Unfall in Mittweida: Autofahrerin fährt Motorrad um

Eine 51-jährige Frau hat in Mittweida einen Unfall verursacht.

Mittweida.

Eine 51 Jahre alte Frau hat am Samstag in Mittweida einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war am Abend mit ihrem Auto auf der Leipziger Straße unterwegs, als sie gegen 18.30 Uhr die Kreuzung am Stadion erreichte. Dort übersah sie offensichtlich ein Motorrad. Der 43-Jährige fuhr auf der S 200, also der Vorfahrtsstraße. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stützte nach Angaben eines Polizeisprechers, verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Was für den Verkehrsunfall wohl mit eine Rolle gespielt haben dürfte: Die Ampel war zu der Zeit ausgeschaltet. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 2500 Euro. (acr)