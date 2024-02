Unfall in Waldheim: Zwei junge Leute prallen mit Auto gegen Mauer

Offenbar hatte eine 18-Jährige am Steuer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Rettungsdienst war im Einsatz.

Waldheim.

Nach einem Autounfall in Waldheim hat der Rettungsdienst zwei junge Menschen ins Krankenhaus bringen müssen. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 15.40 Uhr, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Skodas wollte mit dem Wagen von der Mittweidaer Straße nach rechts in die Härtelstraße abbiegen. Offenbar wegen eines Fahrfehlers verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und stieß dann mit dem Pkw gegen eine Mauer. Im Auto saß auch ein 17 Jahre alter Beifahrer. Bei dem Aufprall erlitten die beiden jungen Leute leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand Totalschaden. (fmu )