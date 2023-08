Unfall zwischen Pkw und Rettungswagen in Mittweida: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen und einem Auto sind in Mittweida drei Personen verletzt worden.

Mittweida.

Drei verletzte Personen und Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Mittweida ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 9.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen und einem Pkw gekommen. Der Rettungswagen war auf der Bahnhofstraße in Richtung Frankenau unterwegs, als es zur Kollision mit dem Auto kam, das auf der Heinrich-Heine-Straße fuhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden der Autofahrer sowie der Rettungswagen-Fahrer und dessen Beifahrer verletzt. Schaden: rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (bp)