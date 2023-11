Unfallgefahr an der S200: Anwohner gefangen im Behörden-Labyrinth

Nach zwei tödlichen Verkehrsunfällen nahe der Siedlung an der Staatsstraße in Altmittweida fordern Anwohner ein schärferes Tempolimit und einen Fußweg. Doch die Ämter schieben Zuständigkeiten hin und her.

Nadine Hirrig und Marcel Arnold sind im sprichwörtlichen Sinne schon „von Pontius zu Pilatus gelaufen“. Bei mehreren Behörden und der Polizei haben die beiden Anwohner der Siedlung an der Staatsstraße 200 auf die latente Unfallgefahr hingewiesen und Vorschläge zur Entschärfung der nach ihrer Ansicht lebensbedrohlichen Situation gemacht.... Nadine Hirrig und Marcel Arnold sind im sprichwörtlichen Sinne schon „von Pontius zu Pilatus gelaufen“. Bei mehreren Behörden und der Polizei haben die beiden Anwohner der Siedlung an der Staatsstraße 200 auf die latente Unfallgefahr hingewiesen und Vorschläge zur Entschärfung der nach ihrer Ansicht lebensbedrohlichen Situation gemacht....