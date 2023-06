Unwetter in Mittelsachsen: Burgberg Kriebstein zeitweise blockiert

Die Unwetterwarnung galt in Mittelsachsen in der Nacht zu Freitag auch für das Tiefland. Nach Starkregen, Gewitter und heftigen Böen sind im Landkreis aber kaum Schäden zu verzeichnen. So ist es laut Polizeidirektion Chemnitz im Kreis eher ruhig geblieben. In Rechenberg-Bienenmühle habe ein Baum auf der Straße gelegen. In Hainichen hatte der...