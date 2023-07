Verdacht auf Brandstiftung in Hainichen: Gartenlaube brennt komplett nieder

Am Donnerstagmorgen ist in einer Gartenanlage in Hainichen eine Laube abgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern.

Der Feuerschein war weithin zu sehen, die Anfahrt jedoch schwierig. In Hainichen ist am Donnerstag gegen 4.15 Uhr eine Gartenlaube niedergebrannt. „Da war nichts mehr zu retten", erklärte Stadtwehrleiter Sandro Weiß. „Wir konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf andere Parzellen verhindern." Betroffen war die Gartenanlage an der...