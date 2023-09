Volle Studentenwohnheime in Mittweida und Freiberg: Wo ist jetzt noch Platz?

Bald sind die Vorlesungssäle der Hochschule Mittweida und der TU Freiberg wieder gefüllt. Genauso steht es um deren Wohnheime. Wo finden Studenten jetzt noch eine Wohnung für das Wintersemester?

Für das anstehende Wintersemester sind die Wohnheime in Mittweida und Freiberg nahezu voll belegt. Wie Christian Schröder vom Studentenwerk Freiberg, das auch für Mittweida zuständig ist, bestätigte, sind in der Hochschulstadt alle Wohnheime voll belegt. Das Wintersemester startete in Mittweida am 1. September, die Vorlesungen beginnen im...