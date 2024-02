Waldheimer Straße in Mittweida voll gesperrt: Jetzt steht die Sanierung kurz bevor

Die Waldheimer Straße in Mittweida ist bis Freitag tagsüber komplett gesperrt. Denn die Sanierung der seit etlichen Jahren kaputten Straße wird vorbereitet. Bis die Bagger kommen, dauert es aber noch etwas.

Nichts geht mehr auf der Waldheimer Straße in Mittweida. Zumindest tagsüber zwischen 7 und 16 Uhr. In dieser Zeit ist die Kreisstraße, die die Stadt mit Ringethal verbindet, gesperrt - obwohl noch gar nicht gebaut wird. Was ist dort also los?