Wandern, wundern und zocken: Fünf Tipps zum Wochenende in Mittelsachsen

Für Las-Vegas-Atmosphäre in Hainichen sorgen am Samstag die Frankenberger Abiturienten. Doch auch andere Veranstaltungen im Landkreis verdienen einen Besuch. Angebote gibt es wieder reichlich. Wie wäre es damit ...

Am Freitag und Samstag sind auch Einrichtungen im Landkreis an der 5. Sächsischen Nacht der Jugendkulturen beteiligt. In Frankenberg (Jugendclub im Bahnhof) heißt es am Freitag von 15 bis 21 Uhr „What´sUpCulture“. Am Samstag steht in Augustusburg im Lehngericht von 10.30 bis 13.30 Uhr ein Graffitiworkshop im Plan, von 11 bis 17 Uhr in...