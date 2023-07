Warum sich eine Frau aus Bochum in Frankenberg heimisch fühlt

Ina Monderewitz sieht man die Freude an. „Ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben“, sagt die 40-Jährige. „Ich hatte noch nie ein so großes Bad.“ Die Frührentnerin ist die erste Mieterin im Frankenberger Block Einsteinstraße 39/41, die auch tatsächlich schon in dem komplett sanierten Gebäude schläft. „Ich bin vor einer Woche...