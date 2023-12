Weihnachtsmarkt in Sachsenburg besuchen und Gutes tun

Bei diesem kleinen feinen Weihnachtsmarkt steht die Gemütlichkeit im Vordergrund. Am 16. Dezember geht es in Sachsenburg besonders besinnlich zu.

Alle Jahre wieder geht in Sachsenburg ein „nicht ganz so kommerzieller Weihnachtsmarkt“ über die Bühne. „Ab 14 Uhr erwartet die Gäste im Dorfzentrum Sachsenburg, gegenüber Reinhardts Landhaus, wieder ein reges Treiben“, so SPD-Stadtrat Steven Kempe. Traditionell eröffnet der Sachsenburger Posaunenchor die Bühne gegen 15.30 Uhr. Ab...