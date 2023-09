Weltkindertag in Hainichen mit Sport und Spielen

Im Sportforum Hainichen hat die große Party zum Weltkindertag Hunderte Besucher angelockt. Die Kinder nutzten die vielen Mitmach-Angebote ausgiebig.

Tobende und glückliche Kinder auf dem Rasen, in der Turnhalle und auch auf dem neuen Parkplatz hinter der Halle. Die Mitmach-Angebote zum Weltkindertag am Mittwochnachmittag haben in Hainichen Hunderte Kinder und Erwachsene begeistert. Der 2021 gegründete Stadtelternrat hatte die Veranstaltung organisiert. Vorsitzende Lisette Dramert war mit der...