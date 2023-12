Wie das Hietrabratl aus dem Erzgebirge nach Mittelsachsen kam

Vier befreundete Paare und vier Weihnachtsmärkte. Aber wie holt man für acht Leute Glühwein? Man braucht ein Tablett. Wenn man das selbst baut, kommt man auf die tollsten Ideen. Nachbauten sind erlaubt!

Mal schnell auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein holen? Kein Problem. Aber für acht Leute auf einmal? Geht auch, wenn man so kreativ ist, wie die Truppe, die am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Hainichen bester Laune war. Ihren Glühwein hatten die vier Paare aus Dittersbach, Frankenberg, Hainichen und Oederan ganz sicher an ihren Stehtisch...