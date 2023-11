Wie gefährlich ist es in Hainichen?

Drei Orte in Hainichen werden als gefährlich eingestuft. Das geht aus einer Anfrage der Linken-Abgeordneten Juliane Nagel im Landtag hervor, die Innenminister Armin Schuster (CDU) beantwortet hat.

In einer Nacht im Juli 2023 kam es an Hainichens sogenannter elektrischer Kirche am Stadtpark zu einem Vorfall. Laut Polizeidirektion Chemnitz (PD) wurde ein 34-Jähriger von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angegriffen. „Der Geschädigte lief durch den Park in Richtung Gellertstraße, als er plötzlich von dem Mann mit einer Latte...