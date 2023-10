93.000 Follower bei Instagram: So verdient eine Studentin aus Mittweida als Influencerin Geld

Ihr Wochenende startet die 21-jährige Marie Luise Fischer mit einem Einkauf am Freitagvormittag. Schon frühzeitig hat sie ihre Follower in ihrer Instagramstory darüber informiert, dass sie an diesem Tag von der "Freien Presse" begleitet wird. Für rund 15 Euro landen im Jutebeutel Hummus, Avocado, eine Packung Rucola, Räuchertofu und vieles mehr. Gebraucht werden die Zutaten für Rezept-Videos auf Marie Luise Fischers Instagram-Account "marylu.ly". Seit 2017 ist sie auf der Social Media-Plattform angemeldet, damals war sie aber noch längst nicht so aktiv wie heute. Erst seit vergangenem Jahr veröffentlicht die junge Frau neben schnellen und leckeren Rezepten auch Fitness- und Sportvideos. "Und dann sind auch schon die ersten Firmen auf mich zugekommen, die eine Kooperation mit mir wollten", sagt Marie Luise Fischer. Es ergaben sich Kooperationen mit Sport- und Fitnessmarken, die Proteinprodukte oder Sportkleidung verkaufen.

Am heimischen Esstisch in Leipzig richtet Marie Luise Fischer ihre gesunde "Fresh Bowl" an - natürlich alles mit dem Smartphone per Video aufgezeichnet. Bild: Lea Scheffler

In ihrer Wohnung in Leipzig räumt Marie Luise Fischer die Einkäufe weg und sucht ihr Equipment für den Videodreh zusammen. Neben einer kleinen und großen Ringleuchte benötigt sie lediglich ihr Smartphone. Dann geht's zum Kochen. "Mein Hauptfokus liegt momentan auf schnellen Rezepten, die jeder in unter 10 Minuten nachmachen kann", sagt sie. Daher sei es wichtig, Zutaten zu verwenden, die jeder zuhause hat oder die man in jedem Supermarkt kaufen kann.

Damit auch wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist, verwendet sie auch mal Räuchertofu in ihren Rezepten, obwohl sie selbst kein Fan von Tofu ist. Zum Anbraten der Tofu-Streifen verwendet sie ein Sprühöl der Marke More Nutrition. "Die sind seit einem halben Jahr mein Kooperationspartner, deswegen verwende ich in meinen Videos immer wieder das Öl oder auch deren Gewürze und Soßen", sagt sie. Und das hat auch einen Grund: Marie Luise Fischer hat mit der Fitnessmarke eine Code-Profession von 10 Prozent vereinbart. "Das heißt, je mehr Menschen über meinen Rabattcode bei der Firma etwas bestellen, umso mehr verdiene ich daran", erklärt sie.

Instagram - ein Job, wie jeder andere auch

Nach einer halben Stunde richtet sie Reis, Avocado, Edamame, Mango und den gebratenen Räuchertofu in einem pinken tiefen Teller an. Mit Erdnüssen, Lauchzwiebel-Ringen und einer Soße von More Nutrition richtet sie die Bowl für die Endszene ihres Videos an. Danach kocht sie noch zwei weitere Rezepte. Eine Bowl mit Couscous, Kichererbsen, frischem Rucola und einem Spiegelei und eine weitere ebenfalls mit Couscous und Kichererbsen, Mais, Möhren, Tomaten und dem restlichen Tofu. "Bei mir wird nichts weggeschmissen, alle Lebensmittel werden verbraucht", sagt Marie Luise Fischer.

Nach über einer Stunde Kochen und Video drehen, hat sie 14 kurze Videosequenzen auf ihrem Smartphone. "Aber ich bin jetzt natürlich noch nicht fertig. Die Videos müssen noch geschnitten werden und es muss noch ein Text eingesprochen werden", erklärt sie. Für jedes Video brauche sie dafür noch einmal zusätzlich circa eine Stunde. "Ich mache mich auch stark dafür, dass die Arbeit rund um Social Media wirklich viel Arbeit bedeutet. Oft wird das belächelt, aber es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht", sagt Marie Luise Fischer. Denn neben Kochen, Videos drehen und diese schneiden sei ihre Aufgabe noch nicht erledigt. Einmal die Woche spricht sie mit ihrem Management über ihre Erfolge und weitere Strategien, plant nächste Videos und beantwortet Anfragen von Followern.

Sportliche Erfolge auch offline

Ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung und Sport begleitet sie schon seit ihrer Kindheit. Seit mehr als zehn Jahren ist sie Leistungssportlerin und erkämpfte sich erst in diesem Jahr den Meisterschaftstitel im Rasenkraftsport. "Durch das sportliche Hobby habe ich irgendwann angefangen, mich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen", erzählt Marie Luise Fischer. 2022 startete sie auf Instagram ihr eigenes Online-Coaching-Programm, mit dem sie anderen Menschen helfen möchte, ihre körperlichen Ziele zu erreichen. "Ich erstelle dann für meine Kunden einen persönlichen Trainings- und Ernährungsplan", erklärt sie.

Um den Interessenten auch auf fachlicher Ebene helfen zu können, absolvierte Marie Luise Fischer 2022 die Fitnesstrainer-B-Ausbildung. Aktuell befindet sie sich in der Ausbildung zur Personal Trainerin. "Meine Tage sind immer ziemlich vollgestopft mit Aufgaben, aber mit meinen persönlichen Routinen behalte ich den Überblick." Und die braucht sie auch, denn Instagram und Co. sind nicht die einzigen Beschäftigungen, die ihren Tag füllen. "Ich habe letztes Jahr begonnen in Mittweida Medienmanagement zu studieren", erzählt sie. Als Absicherung, falls sie an Social Media irgendwann keinen Spaß mehr hat.