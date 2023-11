Angeblich "Mädchen in Mittweida gekidnappt": Polizei warnt vor Fake-Posts bei Facebook

Am Donnerstagabend tauchte in einer Mittweidaer Facebook-Gruppe ein alarmierender Post auf. Ganz ähnliche Fälle gab es Anfang des Jahres im Erzgebirge. Doch diesmal wurde offenbar KI verwendet.

Der Post in einer öffentlichen Mittweidaer Facebook-Gruppe klingt alarmierend: "8-jähriges Mädchen in Mittweida gekidnappt! Erkennen Sie den Kidnapper? [Siehe Video]" heißt es dort am Donnerstagnachmittag. Wer auf den verlinkten Beitrag klickt, landet auf einer neuen Internetseite. Diese sieht aus wie ein Facebook-Post der Bild-Zeitung mit...