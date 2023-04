Auch 2023 kein Maifeuer in Mittweida: Das sind die Gründe

Das Feuer in Mittweida fällt zum vierten Mal in Folge aus. Trotzdem ist der Organisator für 2024 optimistisch. In Ringethal wird die am schönsten gekleidete Hexe gekrönt.

Mittweida. Punkt 19 Uhr war es immer so weit. Dann wurde auf dem Schützenplatz in Mittweida jedes Jahr am 30. April das Maifeuer angezündet. Mit bis zu über 500 Besuchern war das Mittweidaer Maifeuer, stets organisiert vom Mittweidaer Feuerwehrverein, in der Region über viele Jahre hinweg eine der größten Veranstaltungen zur Walpurgisnacht. Doch dieses Jahr wird sie erneut nicht stattfinden.

"Wir schaffen es aus personellen Gründen nicht. Es haben sich einfach zu wenige Mitstreiter gefunden", sagt Danilo Engert, Vorsitzender des Mittweidaer Feuerwehrvereins, auf Nachfrage der "Freien Presse". Die Veranstaltung sei aufwendig vorzubereiten und zu organisieren, das habe man nicht stemmen können.

Pläne für 2024 in Mittweida

Zuletzt loderten am 30. April 2019 auf dem Schützenplatz die Flammen. Zur Veranstaltung gab es auch meist einen Lampionumzug für Kinder. "Dass es dieses Jahr wieder ausfällt, bedeutet aber keinesfalls das endgültige Aus für das Maifeuer in Mittweida", sagt Danilo Engert. Er sei optimistisch, dass es das Feuer 2024 wieder geben wird. Endgültig entschieden sei allerdings noch nichts.

Wie Stadtsprecherin Francis Pohl mitteilte, wurden im Rathaus bislang kein Hexen- oder Maifeuer offiziell angekündigt. Auch aus den Ortsteilen sei bislang nichts bekannt. In Lauenhain beispielsweise gebe es kein Feuer zur Walpurgisnacht, weil dort jedes Jahr - auch dieses - das Osterfeuer stattfindet.

Krönung der schönsten Hexe

Anders sieht es in Ringethal aus. Dort wird am 30. April ab 15 Uhr rund um den Inselteich in den Mai gefeiert. Der Maibaum soll aufgestellt und das Hexenfeuer abends angezündet werden. Das Highlight: Die Krönung der am schönsten gekleideten Hexe.

In Altmittweida findet am Abend des 30. April das traditionelle Hexenfeuer vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr statt. Beginn ist 19 Uhr. "Für die Kinder wird es die klassische ,Hexenjagd' geben mit anschließendem Anzünden des Feuer", so Francis Pohl. Organisiert wird alles vom Altmittweidaer Feuerwehrverein.

Dennoch wird auch in Mittweida in den Mai gefeiert - eben ohne Feuer. "Der Maibaum wird wie jedes Jahr durch den Bauhof auf dem Marktplatz aufgestellt", sagt die Stadtsprecherin.